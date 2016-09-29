Льюис Хэмилтон: Машина вела себя прекрасно, а я получил удовольствие от квалификации
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал
результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.
- Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня собрались на
трибунах «Сепанга». Я видел много
британских флагов, так что спасибо всем за поддержку. Что касается квалификации
- такой отличной машины на этой трассе у меня ещё не было. Она прекрасно
показала себя не только в этот уик-энд, но и во все предыдущие недели, что
подтверждают победы Нико Росберга. Но сегодня машина вела себя прекрасно, и я
получил удовольствие от своего самого быстрого круга в квалификации, - сказал Хэмилтон.
Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок»
31-летний британец показал лучшее время круга (1:34.444), а его партнер по команде Нико
Росберг показал второй результат.
Таким образом, Хэмилтон в гонке, которая состоится завтра, 2
октября, будет стартовать с первого ряда.