Льюис Хэмилтон: Машина вела себя прекрасно, а я получил удовольствие от квалификации

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня собрались на трибунах «Сепанга». Я видел много британских флагов, так что спасибо всем за поддержку. Что касается квалификации - такой отличной машины на этой трассе у меня ещё не было. Она прекрасно показала себя не только в этот уик-энд, но и во все предыдущие недели, что подтверждают победы Нико Росберга. Но сегодня машина вела себя прекрасно, и я получил удовольствие от своего самого быстрого круга в квалификации, - сказал Хэмилтон.

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 31-летний британец показал лучшее время круга (1:34.444), а его партнер по команде Нико Росберг показал второй результат.

Таким образом, Хэмилтон в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с первого ряда.