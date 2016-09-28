Александр Волков: Считаю M-1 Global сильнейшим промоушеном в России

Чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков прокомментировал своей переход из M-1 Global в UFC, а также возможность дальнейшего сотрудничества с российской организацией.

- Я считаю, что М-1 в России находится на первом месте по уровню. Это сильнейший промоушен с сильнейшими бойцами, в том числе с очень солидной оппозицией в тяжелом весе. Многие знаменитые спортсмены вышли из М-1 и сейчас доказывают свой высокий уровень. Тот же Марчин Тыбура, тот же Сергей Харитонов не просто так выступали в М-1. Я хочу идти дальше как спортсмен, бросить себе вызов. Сильнейшие тяжи сейчас в UFC, никто не поспорит с этим, я собираюсь попробовать свои силы в итоге хочу взять титул чемпиона в этой организации. Добавлю, что история с М-1 может продолжиться, и я не исключаю нашего дальнейшего сотрудничества, - сказал Волков.

Напомним, что дебютный поединок в UFC россиянин проведет 19 ноября на турнире в Белфасте (Северная Ирландия). Его соперником станет американец Тимоти Джонсон.