Виктор Немков: Не думаю, что у Вея будет сильное превосходство в плане габаритов

Экс-чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе Виктор Немков рассказал о подготовке к поединку против экс-чемпиона Bellator Атилы Вея, который состоится 21-го октября на M-1 Challenge 71.

- Вспомним твой предыдущий бой с Рашидом Юсуповым. Какие выводы сделал по итогу? Что не получилось? Имела ли место недооценка противника?

- Недооценки не было точно, готовы были хорошо, просто по самому бою что-то не получалось, что-то пошло не так. Рашид для меня очень неудобный соперник, не смог подобрать ключ к нему, не смог понять, как с ним работать. Боем я недоволен, выводы сделал. Теперь немного изменили работу в стойке, и по-другому будем подходить к тактическому рисунку.

- Изучил ли уже своего соперника, что можешь сказать о нем?

- Соперник у меня левша, очень опытный, за его спиной много хороший боев. В стойке неплохо работает, предстоит сложный поединок. И мы очень много работаем над тем, чтобы подойти к нему в должной форме. Боец очень серьезный, подготовка соответствует.

- Не смущает ли тебя, что он спустился из тяжелого веса и будет, скорее всего, иметь преимущество в габаритах?

- Ему все равно придется гонять, а потом восстанавливаться. Не думаю, что у него будет сильное превосходство в плане габаритов. Ему еще надо будет хорошо восстановиться. Если бы мы проводили бой в тяжах, тогда был бы другой разговор.

- Ориентируешься ли на стиль соперника или все же больше внимания своим сильным и слабым сторонам при подготовке?

- Подготовка моя проходит в Старом Осколе в клубе «Александр Невский». Работаем по плану, все аспекты подтягиваем, просто сейчас строим все под левшу, а это немного другая схема. Оппонента изучили и индивидуально под него идут наработки.

- Проходил ли сборы где-нибудь?

- Нет, только тут готовились. Скоро к нам на сборы приедет сборная России по ММА перед Чемпионатом Европы по ММА, с ними поработаю. У них много сильных ребят, есть с кем поспарринговаться, можно будет побоксировать от души.