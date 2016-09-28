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Черчесов вызвал в сборную России Полоза, Щенникова и Панченко

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России внес изменения в состав команды, которая 9 октября в Краснодаре сыграет товарищеский матч со сборной Коста-Рики.

Из-за травм, не позволяющих в течение ближайших 10-14 дней тренироваться в общей группе, в расположение сборной не смогут приехать защитник «Ростова» Федор Кудряшов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

У Кудряшова и Дзагоева по результатам выполненных обследований выявлены надрывы мышц задней поверхности бедра. У Смолова имеется повреждение коленного сустава, точный характер которого будет установлен в ближайшее время врачами «Краснодара».

Вместе с тем, тренерский штаб принял решение вызвать в команду защитника ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитника Кирилла Панченко из «Динамо» и форварда «Ростова» Дмитрия Полоза.

Полный список игроков сборной сегодня выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба - ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Кирилл Панченко («Динамо» Москва), Олег Шатов («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Дмитрий Полоз («Ростов» Ростов-на-Дону).

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два футболиста – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит»).

Подготовку к контрольному матчу с Коста-Рикой подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября.

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