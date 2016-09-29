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Нико Росберг: Ошибка в последнем повороте не позволила мне завоевать поул

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.

- Я стремился завоевать поул – иначе зачем мы здесь? Льюис проехал очень хороший круг, поэтому опередить его было бы сложно. Я мог бы побороться за поул, но, к сожалению, ошибся в последнем повороте, - сказал Росберг.

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 31-летний немец показал второй результат, уступив партнеру по команде Льюсу Хэмилтону.

Таким образом, Росберг в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с первого ряда со своим партнёром по команде Хэмилтоном.

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