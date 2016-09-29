Нико Росберг: Ошибка в последнем повороте не позволила мне завоевать поул
Пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал
результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.
- Я
стремился завоевать поул – иначе зачем мы здесь? Льюис проехал очень хороший
круг, поэтому опередить его было бы сложно. Я мог бы побороться за поул, но, к
сожалению, ошибся в последнем повороте, - сказал Росберг.
Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок»
31-летний немец показал второй результат, уступив партнеру по команде Льюсу
Хэмилтону.
Таким образом, Росберг в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с первого ряда со своим партнёром по команде Хэмилтоном.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALI) Stunning effort from @LewisHamilton #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/j8dbHHy9gv— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.