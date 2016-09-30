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Виталий Мутко: В КХЛ уровень ниже, чем в НХЛ. Поражение от Канады на Кубке мира - объективная вещь

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной страны по хоккею на Кубке мира в Торонто.

- Есть объективные вещи. Такие, как поражение от Канады на Кубке мира. Нельзя сказать, у наших ребят не было мотивации, желания, или они недостаточно старались. Здесь есть ключевые факторы, например, уровень нашего хоккея в целом, этого не надо стесняться. Все определяется уровнем: и в КХЛ уровень ниже, чем в НХЛ.

Играли на площадках другого формата, об этом надо помнить, там другой хоккей. Наша игра была ниже уровнем, чем у Канады, это тоже надо признать. Ну и организация хоккея, уровень тренеров. В моем понимании 50% успеха — в работе тренера.

Нужно уделить внимание и детским школам, модернизации подготовки. Должна быть конкурентная среда, у Федерации хоккея есть в разработке хорошая программа, - заявил Мутко.

Напомним, в полуфинале Кубка мира-2016 сборная России уступила канадцам со счетом 3:5. Впоследствии «кленовые листья» стали победителями турнира.

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