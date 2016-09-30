«Зенит» обыграл «Спартак» и обошел красно-белых в таблице молодежного первенства
В матче девятого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0.
Счет на второй минуте открыл форвард Александр Некрасов, на 29-й минуте преимущество хозяев увеличил защитник Артем Вяткин. Третий мяч в ворота гостей во втором тайме забил Кирилл Макеев.
Сине-бело-голубые набрали 19 очков и вышли на второе место в турнирной таблице первенства. Спартаковцы имеют в активе столько же очков, но занимают третью позицию из-за исхода личной встречи. Обе команды на три очка отстают от лидера турнира ЦСКА.
В следующем туре первенства «Спартак» примет «Ростов», а «Зенит» встретится на выезде с «Уралом».
Напомним, основные составы «Зенита» и «Спартака» сыграют в Санкт-Петербурге 2 октября, начало матча в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит (мол) - Спартак (мол) - 3:0 (2:0)
Голы
Некрасов 3 (1:0). Вяткин 30 (2:0). Макеев 60 (3:0).
Состав
Зенит (мол): Обухов, Пенчиков (Байрамов, 90), Мареев (Шалимов, 89), Вяткин, Котов (Бойцов, 85), Плетнев (Кириллов, 68), Мусаев (Каккоев, 90), Макеев, Запрягаев, Некрасов (Вартанян, 82), Денисов (Колдунов, 90)
Спартак (мол): Аверкиев, Сокол, Миронов, Мамин, Рассказов, Синодзука (Киселёв, 46 Красильниченко, 81), Цыганков, Горовых (Мазуров, 64), Бабаев, Полубояринов (Володкин, 64), Руденко (Никулин, 46)
Предупреждения:
Некрасов, 26; Запрягаев, 27 - Руденко, 38
Судья:
Максим Руденко (Калининград)
Место и дата
01 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция