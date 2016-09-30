«Зенит» обыграл «Спартак» и обошел красно-белых в таблице молодежного первенства

В матче девятого тура первенства России среди молодежных составов клубов Премьер-лиги «Зенит» на Малой арене «Петровского» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:0.

Счет на второй минуте открыл форвард Александр Некрасов, на 29-й минуте преимущество хозяев увеличил защитник Артем Вяткин. Третий мяч в ворота гостей во втором тайме забил Кирилл Макеев.

Сине-бело-голубые набрали 19 очков и вышли на второе место в турнирной таблице первенства. Спартаковцы имеют в активе столько же очков, но занимают третью позицию из-за исхода личной встречи. Обе команды на три очка отстают от лидера турнира ЦСКА.

В следующем туре первенства «Спартак» примет «Ростов», а «Зенит» встретится на выезде с «Уралом».

Напомним, основные составы «Зенита» и «Спартака» сыграют в Санкт-Петербурге 2 октября, начало матча в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.