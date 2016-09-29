Себастьян Феттель: Пилоты «Мерседес» – фавориты завтрашней гонки

Четырехкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.

- Учитывая нашу форму, я не стану говорить о возможной победе. Пилоты «Мерседес» – фавориты завтрашней гонки, а мы достаточно много им уступаем – больше, чем полсекунды. Произойдет сенсация, если они проиграют гонку, сейчас все в их руках. В любом случае, мы будем бороться – важно хорошо стартовать и удачно провести первый круг, на котором многое может произойти. Гонка предстоит длинная, не исключен дождь, так что посмотрим, - сказал Феттель.

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 29-летний немец показал шестой результат.

Таким образом, Феттель в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с третьего ряда со своим партнёром по команде Кими Райкконеном.