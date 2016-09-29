Себастьян Феттель: Пилоты «Мерседес» – фавориты завтрашней гонки
Четырехкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель
прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит
в Малайзии.
- Учитывая нашу форму, я не стану говорить о возможной победе.
Пилоты «Мерседес» – фавориты завтрашней
гонки, а мы достаточно много им уступаем – больше, чем полсекунды. Произойдет
сенсация, если они проиграют гонку, сейчас все в их руках. В любом случае, мы
будем бороться – важно хорошо стартовать и удачно провести первый круг, на
котором многое может произойти. Гонка предстоит длинная, не исключен дождь, так
что посмотрим, - сказал Феттель.
Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок»
29-летний немец показал шестой результат.
Таким образом, Феттель в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с третьего ряда со своим партнёром по команде Кими Райкконеном.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF Q2) HAM half-a-second clear of ROS #Quali #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/cGogrDXmCP— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.