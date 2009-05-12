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Джозеф Паркер нокаутировал Александра Дмитренко

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

24-летний новозеландский тяжеловес Джозеф Паркер одержал очередную победу на профессиональном ринге.

Сегодня он досрочно победил опытного немца украинского происхождения Александра Дмитренко.

Паркер однажды в первом раунде и два раза во втором послал противника в нокдаун. Бой завершился в третьем раунде, когда в клинче Дмитренко встал на колено, а Джозеф нанес ему удар по корпусу. Через несколько секунд рефери остановил поединок.

Теперь в послужном списке Паркера - 21 победа (18 - нокаутом).

Отметим, что новозеландский тяжеловес возглавляет рейтинг-листы IBF и WBO.


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