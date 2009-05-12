Джозеф Паркер нокаутировал Александра Дмитренко

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Бой между Александром Дмитренко и Луаном Класничим отменен Назначенный на 28 ноября матч-реванш между 27-летним украинским супертяжеловесом Александром Дмитренко и 38-летним немцем албанского происхождения Луаном Красничим отменен из-за травмы, полученной Красничим.

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Крах наследника Кличко В субботу в Гамбурге 27-летний американский супертяжеловес Эдди Чемберс победил своего ровесника – украинца Александра Дмитренко – и отобрал у него первую строчку рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).

Дмитренко: Я готов к важнейшему бою в своей карьере Украинский боксер-супертяжеловес Александр Дмитренко считает предстоящий 4 июля в Гамбурге бой с американцем Эдди Чэмберсом важнейшим в своей карьере.

Саша, ударь по быстрому! 4 июля, в День независимости США, американцу Эдди Чамберсу по прозвищу Быстрый надо биться с украинцем Александром Дмитренко. Его из-за отсутствия звучного «сценического» имени называют просто Саша. Поединок пройдет в Гамбурге. На кону — принадлежащее Дмитренко звание официального претендента на бой с чемпионом мира WBО Владимиром Кличко.