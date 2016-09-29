Франция признала киберспорт на законодательном уровне
Французский сенат принял последнюю версию «Цифрового закона», который призвал отделить на законодательном уровне киберспорт от азартных игр.
Закон также позволит избежать киберспортсменам визовых проблем при оформлении документов. Игрокам в возрасте до 16 лет потребуется разрешение от их родителей. Правительство будет следить за организаторами турниров, чтобы те вовремя выплачивали призовые и прочее.
Законопроект прошел несколько стадий обсуждений и был одобрен после голосования, в котором приняли участие более 100 000 человек.
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