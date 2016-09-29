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Франция признала киберспорт на законодательном уровне

Дмитрий Галкин
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Французский сенат принял последнюю версию «Цифрового закона», который призвал отделить на законодательном уровне киберспорт от азартных игр.

Закон также позволит избежать киберспортсменам визовых проблем при оформлении документов. Игрокам в возрасте до 16 лет потребуется разрешение от их родителей. Правительство будет следить за организаторами турниров, чтобы те вовремя выплачивали призовые и прочее.

Законопроект прошел несколько стадий обсуждений и был одобрен после голосования, в котором приняли участие более 100 000 человек.

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