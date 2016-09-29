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Немецкая футбольная лига зарегистрировала бренд eSport Bundesliga

Дмитрий Галкин
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Согласно отчету gameslaw.online, немецкая футбольная лига подала заявку в Европейский союз интеллектуальной собственности на регистрацию брендов, связанных с киберспортом.

Список заявленных названий выглядит так: «DFL Esport Bundesliga», «DFL Virtuelle Bundesliga», «eBundesliga», «iBundesliga», «SportecSolutions» и «DFL Sportec».

Напомним, что недавно большинство клубов немецкой лиги заявили о желании открыть свои киберспортивные подразделения.

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