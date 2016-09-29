Немецкая футбольная лига зарегистрировала бренд eSport Bundesliga
Согласно отчету gameslaw.online, немецкая футбольная лига подала заявку в Европейский союз интеллектуальной собственности на регистрацию брендов, связанных с киберспортом.
Список заявленных названий выглядит так: «DFL Esport Bundesliga», «DFL Virtuelle Bundesliga», «eBundesliga», «iBundesliga», «SportecSolutions» и «DFL Sportec».
Напомним, что недавно большинство клубов немецкой лиги заявили о желании открыть свои киберспортивные подразделения.
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