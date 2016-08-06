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Широков возглавил совет Общероссийского профсоюза футболистов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший капитан сборной России Роман Широков стал руководителем совета Общероссийского профессионального союза футболистов.

На этом посту он сменил бывшего защитника «Спартака», ЦСКА и сборной СССР Вагиза Хидиятуллина.

- Уже можно говорить о том, что Роман Широков стал руководителем совета профсоюза футболистов. Чтобы все стало официально, нужно оформить протокол и поставить подписи. Думаю, на следующей неделе все будет готово. Что касается Вагиза Хидиятуллина, то Широков предлагал ему какое-то сотрудничество. Но Вагиз Назирович сейчас сотрудничает с другим профсоюзом. Поэтому такое взаимодействие мало возможно, - рассказал генеральный директор организации Александр Зотов.

Напомним, после завершения чемпионата Европы 2016 года Роман Широков объявил о завершении карьеры игрока. Впоследствии он стал советником министра спорта и физической культуры Московской области.


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