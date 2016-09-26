Удивлены ли вы вызовом Панченко в сборную России? Опрос
Главный тренер сборной России внес изменения в состав команды, которая 9 октября в Краснодаре сыграет товарищеский матч со сборной Коста-Рики.
Из-за травм, не позволяющих в течение ближайших 10-14 дней тренироваться в общей группе, в расположение сборной не смогут приехать защитник «Ростова» Федор Кудряшов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
Тренерский штаб принял решение вызвать в команду защитника ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитника Кирилла Панченко из «Динамо» и форварда «Ростова» Дмитрия Полоза.
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