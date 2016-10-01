Массимо Каррера: В музее «Спартака» все пронизано духом побед

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 9-го тура чемпионата России с питерским «Зенитом» посетил клубный музей красно-белых.

- Великолепный музей, вызывающий сильные эмоции. Здесь все пронизано духом «Спартака», духом побед. Я с большим интересом познакомился с тем, как рос и развивался наш футбольный клуб, с его легендарными футболистами, тренерами и президентами. Что ж, мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта коллекция пополнилась новыми призами. Наша цель — снова привести «Спартак» к победе, - заявил Каррера во время экскурсии.

Наибольшее впечатление на нашего тренера, по его словам, произвели рассказы о жизни основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина и лучшего спартаковского бомбардира, олимпийского чемпиона Никиты Павловича Симоняна.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 2 октября. В данный момент команда Карреры возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. ЦСКА отстает от красно-белых на одно очко, а «Зенит» - на три.