Кришито впервые за год вызван в сборную Италии

Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 игроков для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 против команд Испании и Македонии.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Дженоа»);

Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (все - «Ювентус»), Доменико Кришито («Зенит», Россия), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед», Россия), Маттиа де Шильо, Алессио Романьоли (оба - «Милан»), Анжело Огбонна («Вест Хэм», Англия);

Полузащитники: Федерико Бернардески («Фиорентина»), Джакомо Бонавентура, Риккардо Монтоливо (оба - «Милан»), Антонио Кандрева («Интер»), Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци (оба - «Рома»), Марко Пароло («Лацио»), Марко Верратти (ПСЖ, Франция);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Маноло Габбьядини («Наполи»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Грациано Пелле («Шаньдун Лунэн», Китай), Никола Сансоне («Вильярреал», Испания).

Отметим, Кришито последний раз был в заявке сборной 6 сентября, когда итальянцы в отборочном матче Евро-2016 обыграли Болгарию (1:0). Защитник тогда остался в запасе. Также игрок «Зенита» входил в расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы, но на турнир не поехал.

Напомним, сборная Италии встретится с испанцами 6 октября в Турине, начало матча в 21:45. Игра с македонцами состоится в Скопье 9 октября. Подопечные Джанпьеро Вентуры в стартовом матче квалификации ЧМ-2018 одержали победу над сборной Израиля (2:1).