«Крылья Советов» одержали первую победу в чемпионате, обыграв «Анжи»

«Крылья Советов» дома взяли верх над «Анжи» (2:1) в 9-м туре чемпионата России.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло.

В уже компенсированное время первого тайма Сергей Ткачев удвоил преимущество самарцев.

На 90-й минуте Бернард Бериша отквитал один мяч.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

«Крылья» одержали первую победу в чемпионате и с 6 очками поднялись на 15-е место. У «Анжи» на данный момент 12 баллов и 7-е место.

В следующем туре волжане 15 октября сыграют на выезде с «Рубином», а махачкалинцы 17 октября примут «Терек».