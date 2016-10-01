«Крылья Советов» одержали первую победу в чемпионате, обыграв «Анжи»
«Крылья Советов» дома взяли верх над «Анжи» (2:1) в 9-м туре чемпионата России.
Счет на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Йоан Молло.
В уже компенсированное время первого тайма Сергей Ткачев удвоил преимущество самарцев.
На 90-й минуте Бернард Бериша отквитал один мяч.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
«Крылья» одержали первую победу в чемпионате и с 6 очками поднялись на 15-е место. У «Анжи» на данный момент 12 баллов и 7-е место.
В следующем туре волжане 15 октября сыграют на выезде с «Рубином», а махачкалинцы 17 октября примут «Терек».
Матч
Крылья Советов - Анжи - 2:1 (2:0)
Голы
Молло 18 (1:0). Ткачёв 45 (2:0). Бериша 90 (2:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Бато, Концедалов, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Ткачёв (Паскуато, 80), Молло, Мбакогу (Башкиров, 79), Корниленко
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Тигиев (Гаджибеков, 56), Менса, Гасанов, Иличевич, Маевский (Бериша, 75), Будковский (Боли, 46)
Предупреждения:
Ткачёв, 76 - Мусалов, 25; Паршивлюк, 43; Гасанов, 81; Бериша, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция