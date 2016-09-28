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Гол Милнера принес пеобеду «Ливерпулю» над «Суонси» в 7-м туре АПЛ

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Суонси» со счетом 2:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл полузащитник «лебедей» Лерой Фер. Во второй половине матча Роберто Фирмино на 54-й сравнял счет, забив с передачи Джордана Хендерсона. За шесть минут до окончания встречи полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер устанивил окончательный счет в матче, реализовав пенальти.

После семи матчей премьер-лиги «Суонси» занимают 17-е место с четырьмя очками, а подопечные Юргена Клопа расположились на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «лебеди» отправятся в Лондон, где 15 октября сыграют с «Арсенало», а команда из Ливерпуля спустя два дня примет на «Энфилде» «Манчестер Юнайтед».

Матч

Суонси - Ливерпуль - 1:2 (1:0)

Голы

Фер 8 (1:0). Фирмино 54 (1:1). Милнер 84 (1:2 - пен.).

Состав

Суонси: Фабиански, Ноутон, ван дер Хоорн, Ранхель, Амат, Фер (Фултон, 72), Бриттон (Ки Сун Ен, 63), Сигурдссон, Корк, Роутледж (Бэрроу, 62), Борха

Ливерпуль: Кариус, Клайн, Ловрен, Матип, Вейналдум (Джан, 85), Коутиньо, Мане, Милнер, Лаллана (Старридж, 23), Хендерсон, Фирмино (Ориги, 85)

Предупреждения:

Корк, 38; Бриттон, 53 - Хендерсон, 25; Старридж, 39

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

01 октября 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция

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