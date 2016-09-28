Гол Милнера принес пеобеду «Ливерпулю» над «Суонси» в 7-м туре АПЛ

В матче седьмого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Суонси» со счетом 2:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл полузащитник «лебедей» Лерой Фер. Во второй половине матча Роберто Фирмино на 54-й сравнял счет, забив с передачи Джордана Хендерсона. За шесть минут до окончания встречи полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер устанивил окончательный счет в матче, реализовав пенальти.

После семи матчей премьер-лиги «Суонси» занимают 17-е место с четырьмя очками, а подопечные Юргена Клопа расположились на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «лебеди» отправятся в Лондон, где 15 октября сыграют с «Арсенало», а команда из Ливерпуля спустя два дня примет на «Энфилде» «Манчестер Юнайтед».