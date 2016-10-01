«Локомотив» - «Арсенал»: Абаев будет защищать ворота железнодорожников
Стал известен стартовый
состав «Локомотива» на домашний матч 9-го тура РФПЛ против «Арсенала».
«Локомотив»: Абаев, В.
Денисов, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Самедов,
Хенти. Портнягин.
Запасные: Гилерме, Лобанцев, Логашов, Р. Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев, Янбаев, Майкон, Игнатьев, Шкулетич.
Встреча начнется в 17:00 мск. Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин, Хенти
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг, Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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