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«Локомотив» - «Арсенал»: Абаев будет защищать ворота железнодорожников

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 9-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«Локомотив»: Абаев, В. Денисов, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Баринов, Фернандеш, Миранчук, Самедов, Хенти. Портнягин.
Запасные: Гилерме, Лобанцев, Логашов, Р. Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев, Янбаев, Майкон, Игнатьев, Шкулетич.

Встреча начнется в 17:00 мск. Sovsport.ru проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Локомотив - Арсенал - 0:0

1-й тайм

Состав

Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин, Хенти

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг, Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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