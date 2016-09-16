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Борис Майоров: Емелина и Маркова на Олимпиаде уже не будет

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о будущем составе сборной России.

- Конечно, на Олимпиаду в Корее не попадут те, кто себя на Кубке мира не проявил, - говорит Борис Майоров. - В первую очередь два наших самых опытных защитника – Андрей Марков и Алексей Емелин.

К Маркову я отношусь с глубоким уважением. Но Андрею сейчас 37 лет. Возраст дает о себе знать. Если же в двух словах прокомментировать игру Емелина на турнире – Алексей никуда не успевал. Да и удалялся порой не по делу, пусть не так часто, как Марков, но все-таки…

Думаю, что тренеры найдут кем их заменить.

Напомним, что на Кубке мира сборная России завершила борьбу в полуфинале, уступив канадцам 3:5. На ОИ-2018 наша сборная начнет турнир в группе с командами США, Словакии и Словении.

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