Борис Майоров: Емелина и Маркова на Олимпиаде уже не будет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о будущем составе сборной России.

- Конечно, на Олимпиаду в Корее не попадут те, кто себя на Кубке мира не проявил, - говорит Борис Майоров. - В первую очередь два наших самых опытных защитника – Андрей Марков и Алексей Емелин.

К Маркову я отношусь с глубоким уважением. Но Андрею сейчас 37 лет. Возраст дает о себе знать. Если же в двух словах прокомментироват ь игру Емелина на турнире – Алексей никуда не успевал. Да и удалялся порой не по делу, пусть не так часто, как Марков, но все-таки…

Думаю, что тренеры найдут кем их заменить.

Напомним, что на Кубке мира сборная России завершила борьбу в полуфинале, уступив канадцам 3:5. На ОИ-2018 наша сборная начнет турнир в группе с командами США, Словакии и Словении.