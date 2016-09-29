Густафссон травмирован, Бадер сразится с Ногейрой
Шведский боец смешанных единоборств Александр Густафссон не сможет выйти на поединок на турнире UFC Fight Night 100 из-за травмы.
В поединке с Антонио Роджерио Ногейрой Александра 19 ноября заменит Райан Бадер. Оба бойца уже встречались в 2010 году и тогда единогласным решением судей победил Бадер. В последних семи боях Бадер победил шесть раз, потерпев поражение только Энтони Джонсону. Напомним, что турнир пройдет в Сан-Пауло (Бразилия).
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