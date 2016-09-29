Густафссон травмирован, Бадер сразится с Ногейрой

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Федор Емельяненко: Ведем переговоры с американскими и японскими промоушенами. Когда будет конкретика, я объявлю Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о переговорах по организации следующего поединка.

Яковлев, Мустафаев и Волков выступят на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте Промоутерская компания UFC анонсировала несколько поединков турнира UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.

Токов уволен из ACB и лишен чемпионского пояса Российский боец среднего веса Анатолий Токов был уволен из организации ACB и лишен чемпионского пояса. Об этом сообщил основатель «Беркуса» Майрбек Хасиев.

Алексей Полпудников: В России нужен допинг-контроль в ММА. Все бойцы должны быть в равных условиях Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что в России нужен допинг-контроль в ММА.

Алексей Полпудников: Мохнаткин победит Мальдонадо Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что Михаил Мохнаткин победит бразильца Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights Global 52.

Как завершится бой Мохнаткин - Мальдонадо? Опрос 1 октября в Нижневартовске состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, в главном бою которого бразилец Фабио Мальдонадо проведет поединок против россиянина Михаила Мохнаткина.

Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее Лобжанидзе В Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52

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M-1 Challenge 71. Пютц сразится против Лопеса 21 октября в Санкт-Петербурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71. В его рамках пройдет бой между Маркусом Винициусом Лопесом (Бразилия, 10-4) и экс-чемпионом M-1 Challenge в полутяжелом весе Штефаном «T-800» Пютцем (MMA Spirit, 14-2).

Станислав Молодцов: Я не лучший оппонент для своих соперников Участник 1/4 финала Гран-при Fight Nights Global (83,9 кг) Станислав Молодцов рассказал о своей мотивации перед боем с Гиорги Лобжанидзе, который пройдет 1 октября на турнире в Нижневартовске.

Чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе, нынешний чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC, сообщает портал MMAJunkie.

Шарапова, сестры Уильямс и Сталлоне купили доли в UFC Известное издание Wall Street Journal сообщает, что голливудская компания WME-IMG, которая недавно приобрела американскую бойцовскую организацию UFC, продала небольшие доли промоушена звездам спорта и кино.

Россияне первенствовали в Гала-финалах розыгрыша Кубка мира по кикбосингу 11 россиян завоевали «золото» завершившегося В Анапе розыгрыша Кубка мира World Cup Diamond/kickboxing WAKO. Лучшими в своих разделах стали: Валерия Колошеина, Екатерина Лукиных, Виталий Черней, Азамат Мафедзов, Юрий Коников, Мустафа Шарифов, Ислам Кумяков, Шамиль Гаджимусаев, Владислав Ревукий, Артем Хомич и Евгений Гончаров. Особенностью турнира стало то, что победителям соревнований будет присвоено звание «мастера спорта международного класса».