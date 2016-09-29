Даниил Квят: Сегодня получилось выжать максимум из машины
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал
результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.
- Думаю, чтобы попасть в третий сегмент, нам нужно было
прыгнуть намного выше головы. Сегодня получилось выжать максимум
из машины. Но это все, что мы смогли сделать, - сказал
Квят в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских
гонок» 22-летний россиянин показал 15-й результат.
Таким образом, Квят в гонке,
которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с восьмого ряда со своим
партнёром по команде Карлосом Сайнсом.
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