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Даниил Квят: Сегодня получилось выжать максимум из машины

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.

- Думаю, чтобы попасть в третий сегмент, нам нужно было прыгнуть намного выше головы. Сегодня получилось выжать максимум из машины. Но это все, что мы смогли сделать, - сказал Квят в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 22-летний россиянин показал 15-й результат.

Таким образом, Квят в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с восьмого ряда со своим партнёром по команде Карлосом Сайнсом.

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