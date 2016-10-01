Франк Веркаутерен: Сделали то, чего нам не хватало, - забивали голы
Главный тренер «Крыльев
Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал победу над «Анжи» (2:1) в 9-м
туре РФПЛ.
«Думаю, сегодня были очень хорошие действия и реакция у наших игроков. Жалко, что во втором тайме не удалось повторить то, что мы делали в первом. Теряли контроль над мячом и в конце были сложности и проблемы, хотя мы могли забить еще один гол и действовать лучше. Но я могу быть очень доволен тем, что сделали игроки. Они не давали много шансов сопернику. Сделали то, чего нам не хватало, - забивали голы», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Отметим, что эта победа стала первой для волжан в нынешнем чемпионате.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Крылья Советов - Анжи - 2:1 (2:0)
Голы
Молло 18 (1:0). Ткачёв 45 (2:0). Бериша 90 (2:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Бато, Концедалов, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Ткачёв (Паскуато, 80), Молло, Мбакогу (Башкиров, 79), Корниленко
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Тигиев (Гаджибеков, 56), Менса, Гасанов, Иличевич, Маевский (Бериша, 75), Будковский (Боли, 46)
Предупреждения:
Ткачёв, 76 - Мусалов, 25; Паршивлюк, 43; Гасанов, 81; Бериша, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция