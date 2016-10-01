Франк Веркаутерен: Сделали то, чего нам не хватало, - забивали голы

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал победу над «Анжи» (2:1) в 9-м туре РФПЛ.

«Думаю, сегодня были очень хорошие действия и реакция у наших игроков. Жалко, что во втором тайме не удалось повторить то, что мы делали в первом. Теряли контроль над мячом и в конце были сложности и проблемы, хотя мы могли забить еще один гол и действовать лучше. Но я могу быть очень доволен тем, что сделали игроки. Они не давали много шансов сопернику. Сделали то, чего нам не хватало, - забивали голы», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, что эта победа стала первой для волжан в нынешнем чемпионате.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.