«Кайрат» Аршавина не смог обыграть «Ордабасы» в чемпионате Казахстана

В рамках 29-го тура чемпионата Казахстана «Ордабасы» сыграли вничью с «Кайратом» (1:1).

Счет в матче открыл на 19-й минуте нападающий алма-атинской команды Жерар Гоу. Полузащитник гостей Еркебулан Тунгышбаев установил окончательный счет в матче, забив на 35-й минуте встречи.

Отметим, экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук провели на поле по 90 минут матча. Украинский полузащитник на 45-й минуте получил желтую карточку.

После 29 матчей «Кайрат» расположился на второй строчке, имея в активе 62 очка, а «Ордабасы» занимают четвертое место с 44 очками.

В следующем туре команда из Алма-аты 16 октября примет на своем поле «Астану», а Ордабасы» в этот же день сыграют с «Иртышем Павлодаром».