«Кайрат» Аршавина не смог обыграть «Ордабасы» в чемпионате Казахстана
В рамках 29-го тура чемпионата Казахстана «Ордабасы» сыграли
вничью с «Кайратом» (1:1).
Счет в матче открыл на 19-й минуте нападающий алма-атинской
команды Жерар Гоу. Полузащитник гостей Еркебулан Тунгышбаев установил
окончательный счет в матче, забив на 35-й минуте встречи.
Отметим, экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук
провели на поле по 90 минут матча. Украинский полузащитник на 45-й минуте
получил желтую карточку.
После 29 матчей «Кайрат» расположился на второй строчке,
имея в активе 62 очка, а «Ордабасы» занимают четвертое место с 44 очками.
В следующем туре команда из Алма-аты 16 октября примет на своем поле «Астану», а Ордабасы» в этот же день сыграют с «Иртышем Павлодаром».
Непобедимая «Орда»— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 1 октября 2016 г.
Отчет о матче #КайратОрдабасыhttps://t.co/bh6t3wiKyH pic.twitter.com/rrdtvI72Ka