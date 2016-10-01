Павел Врба: Соперник играл более ответственно в обороне
Главный тренер «Анжи» Павел Врба назвал причины поражения от «Крыльев Советов» (1:2) в девятом туре РФПЛ.
«Начали мы неплохо, первые 15 минут играли хорошо, был даже момент, когда могли забить. Не играли плотно в обороне, поэтому были моменты у соперника, которые они реализовали. Не играли в свою игру, проигрывали единоборства. Чего не хватило, чтобы переломить ход матча? Не смогли забить быстрый гол. Соперник играл более ответственно в обороне, а мы хоть и комбинировали, но, к сожалению, не имели голевых шансов. В единоборствах соперник был лучше, чем мы», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Крылья Советов - Анжи - 2:1 (2:0)
Голы
Молло 18 (1:0). Ткачёв 45 (2:0). Бериша 90 (2:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Бато, Концедалов, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Ткачёв (Паскуато, 80), Молло, Мбакогу (Башкиров, 79), Корниленко
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Тигиев (Гаджибеков, 56), Менса, Гасанов, Иличевич, Маевский (Бериша, 75), Будковский (Боли, 46)
Предупреждения:
Ткачёв, 76 - Мусалов, 25; Паршивлюк, 43; Гасанов, 81; Бериша, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция