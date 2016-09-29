Фелипе Масса: Надеюсь, в гонке стратегия, темп и погода сработают в нашу пользу

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.

- Квалификация прошла неплохо, но мы надеялись оказаться чуть выше. Во второй сессии я показал отличный темп, всё решили буквально пара десятых, но мы оказались на три позиции ниже, чем надеялись быть. В любом случае, гонка лишь завтра – надеюсь, стратегия, темп и погода сработают в нашу пользу, - приводит слова Массы F1News.

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 35-летний бразилец показал седьмой результат.

Таким образом, Масса в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с четвертого ряда.