Фелипе Масса: Надеюсь, в гонке стратегия, темп и погода сработают в нашу пользу
Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал
результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.
- Квалификация прошла неплохо, но мы надеялись оказаться чуть
выше. Во второй сессии я показал отличный темп, всё решили буквально пара
десятых, но мы оказались на три позиции ниже, чем надеялись быть. В любом
случае, гонка лишь завтра – надеюсь, стратегия, темп и погода сработают в нашу
пользу, - приводит слова Массы F1News.
Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских
гонок» 35-летний бразилец показал седьмой результат.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически