«Уфа» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Уфа» и «Амкар» из Перми.

Их матч пройдет в Уфе на «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Уфы» было 11 очков. Она занимала девятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 15 очков. Он шел четвертым.