«Уфа» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В воскресенье в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Уфа» и «Амкар» из Перми.
Их матч пройдет в Уфе на «Нефтяник» и начнется
в 14:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Уфы» было 11 очков. Она занимала девятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 15 очков. Он шел четвертым.
Матч
Место и дата
02 октября 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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