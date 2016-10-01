«Зенит» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Спартак» из Москвы.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Спартака» было 19 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Зенита» было 16 очков. Он шел третьим.