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«Зенит» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

Андрей Петухов
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В воскресенье в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Спартак» из Москвы.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Спартака» было 19 очков. Он занимал первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Зенита» было 16 очков. Он шел третьим.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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