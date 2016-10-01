«Краснодар» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и казанский «Рубин».

Их матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Кубань» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Рубина» было девять очков. Он занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 12 очков. Он шел шестым.