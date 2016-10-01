«Краснодар» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Краснодар» и казанский «Рубин».
Их матч пройдет в Краснодаре на стадионе
«Кубань» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Рубина» было девять очков. Он занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Краснодара» было 12 очков. Он шел шестым.
Матч
Место и дата
02 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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