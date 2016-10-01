«Ростов» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата России сыграют «Ростов» и московский ЦСКА.

Их матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми матчей у «Ростова» было 13 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 18 очков. Армейский клуб шел вторым.