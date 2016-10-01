«Ростов» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче девятого тура чемпионата
России сыграют «Ростов» и московский ЦСКА.
Их матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе
«Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми матчей у «Ростова» было 13 очков. Он занимал пятое место в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 18 очков. Армейский клуб шел вторым.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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