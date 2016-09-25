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«Рома» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата Италии сыграют римская «Рома» и миланский «Интер».

Их матч пройдет в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Ромы» было 10 очков. Она занимала седьмое место в турнирной таблице. У «Интера» было 11 очков. Он шел третьим.

Матч

Рома - Интер

Место и дата

02 октября 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

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