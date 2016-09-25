«Рома» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата
Италии сыграют римская «Рома» и миланский «Интер».
Их матч пройдет в Риме и начнется в 21:45 по
московскому времени. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию матча.
После шести туров у «Ромы» было 10 очков. Она занимала седьмое место в турнирной таблице. У «Интера» было 11 очков. Он шел третьим.
Матч
Место и дата
02 октября 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция
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