«Рома» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

В воскресенье в матче седьмого тура чемпионата Италии сыграют римская «Рома» и миланский «Интер».

Их матч пройдет в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После шести туров у «Ромы» было 10 очков. Она занимала седьмое место в турнирной таблице. У «Интера» было 11 очков. Он шел третьим.