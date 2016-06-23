День в истории. Виталию Шевченко – 65
2 октября исполнилось 65 лет известному
советскому футболисту и российскому тренеру Виталию Шевченко.
Он родился 2 октября 1951 года в Баку. Выступал
на позиции нападающего.
Игровая карьера: воспитанник школы «Нефтчи» (Баку).
Выступал в командах «Нефтчи» (1968–1971), «Динамо» Киев (1972–1975),
«Черноморец» Одесса (1975–1981), «Локомотив» Москва (1982–1983). В чемпионатах
СССР сыграл 254 матча, забил 56 мячей. В сборной СССР (1970–1972) – 13 матчей,
4 мяча.
Тренерская карьера: начальник команды
«Локомотив» , главный тренер команд «Боливар» (Ла-Пас, Боливия), «Хапоэль» и
«Ирони» (Израиль), «Уралмаш» (Екатеринбург),
«Газовик-Газпром» (Ижевск), «Уралан» (Элиста), «Торпедо» (Москва), «Сатурн» , «Ростов»
, «Металлург» (Донецк, Украина), «Терек» (Грозный), «Черноморец» (Одесса,
Украина), «Ротор» (Волгоград).
Наивысших успехов на тренерском мостике Виталий Шевченко достиг на рубеже веков во главе «Торпедо». С
ним «автозаводцы» стали бронзовым призером чемпионата России-2000.