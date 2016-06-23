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День в истории. Виталию Шевченко – 65

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

2 октября исполнилось 65 лет известному советскому футболисту и российскому тренеру Виталию Шевченко.

Он родился 2 октября 1951 года в Баку. Выступал на позиции нападающего.

Игровая карьера: воспитанник школы «Нефтчи» (Баку). Выступал в командах «Нефтчи» (1968–1971), «Динамо» Киев (1972–1975), «Черноморец» Одесса (1975–1981), «Локомотив» Москва (1982–1983). В чемпионатах СССР сыграл 254 матча, забил 56 мячей. В сборной СССР (1970–1972) – 13 матчей, 4 мяча.

Тренерская карьера: начальник команды «Локомотив» , главный тренер команд «Боливар» (Ла-Пас, Боливия), «Хапоэль» и «Ирони» (Израиль), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Уралан» (Элиста), «Торпедо» (Москва), «Сатурн» , «Ростов» , «Металлург» (Донецк, Украина), «Терек» (Грозный), «Черноморец» (Одесса, Украина), «Ротор» (Волгоград).

Наивысших успехов на тренерском мостике Виталий Шевченко достиг на рубеже веков во главе «Торпедо». С ним «автозаводцы» стали бронзовым призером чемпионата России-2000.

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