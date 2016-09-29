Проскуряков, Робинсон, Мозякин и Ткачев - лучшие игроки КХЛ в сентябре

КХЛ назвала лучших игроков прошлого месяца.

Среди вратарей первенствовал Илья Проскуряков («Торпедо»), одержавший со своей командой победы в 9 из 14 матчей. Проскуряков отыграл «на ноль» трижды, в том числе дважды в гостях, отразив 95,99 процента бросков.

Лучшим защитником признан Мэт Робинсон (московское «Динамо»), в 15 матчах одержавший вместе с командой 9 побед. Игрок не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+6) и набрал в них 10 (2+8) очков.

Лучшим нападающим стал Сергей Мозякин («Металлург» Мг), в 15 матчах набравший 21 (11+10) очко. С этими показателями он возглавляет список лучших бомбардиров и лучших снайперов лиги на данный момент. В сентябре капитан «Магнитки» стал лучшим снайпером отечественного хоккея, повторив и превзойдя рекорд Бориса Михайлова (428 шайб в чемпионатах страны). Сейчас на счету Мозякина - 435 голов.

Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев («Адмирал»), в 13 матчах набравший 14 (6+8) очков. На данный момент 20-летний форвард – один из лидеров дальневосточной команды и ее второй бомбардир.