Знарок взял 26 хоккеистов СКА на матчи выездной серии

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против «Медвешчака» и «Слована».

Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен, Игорь Шестеркин.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, 2 октября в 18:00 СКА сыграет в Загребе с «Медвешчаком». Матч со «Слованом» пройдет 4 октября в Братиславе и начнется в 20:00.

После 15 игр СКА с 35 очками занимает второе место в Западной конференции. У лидера Запада ЦСКА 38 очков после 16 игр.