Портнягин получил травму и покинул поле в матче с «Арсеналом»
Нападающий «Локомотива»
Игорь Портнягин получил травму и на 36-й минуте покинул поле в матче 9-го тура
РФПЛ с тульским «Арсеналом».
Встреча
проходит в эти минуты в Черкизово, туляки ведут со счетом 1:0.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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