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Юрий Семин: Абаев в воротах - это такая плановая замена

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил почему в матче с «Арсеналом» выбрал в качестве вратаря Илью Абаева.

- Я поставил на игру Абаева, потому что у нас два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке и достаточно хорошо себя проявил. Поэтому это такая плановая замена, - сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» - «Арсенал» проходит в эти минуты и после первого тайма железнодорожники уступают 0:1.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)

Голы

Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).

Состав

Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)

Предупреждения:

Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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