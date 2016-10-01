Юрий Семин: Абаев в воротах - это такая плановая замена
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил почему в матче
с «Арсеналом» выбрал в качестве вратаря Илью Абаева.
- Я поставил на игру Абаева, потому что у нас два
равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке и достаточно хорошо себя
проявил. Поэтому это такая плановая замена, - сказал Семин в эфире «Матч
ТВ».
Матч «Локомотив» - «Арсенал» проходит в эти минуты и после первого тайма железнодорожники уступают 0:1.
Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция