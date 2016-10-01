Юрий Семин: Абаев в воротах - это такая плановая замена

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил почему в матче с «Арсеналом» выбрал в качестве вратаря Илью Абаева.

- Я поставил на игру Абаева, потому что у нас два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке и достаточно хорошо себя проявил. Поэтому это такая плановая замена, - сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» - «Арсенал» проходит в эти минуты и после первого тайма железнодорожники уступают 0:1.

Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.