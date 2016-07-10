Уле Эйнар Бьерндален: Мы с Домрачевой горды стать родителями, роды прошли хорошо
Прославленный
норвежский биатлонист, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, Уле Эйнар
Бьерндален сообщил, что они вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей
Домрачевой горды стать родителями, роды их дочери прошли хорошо.
«Мы стали
родителями маленькой девочки. Все прошло хорошо. Девочка родилась в 10:20 по
местному времени. Мы оба очень горды стать родителями», - приводит слова
Бьерндалена норвежское издание Verdens Gang.
Домрачева и
Бьорндален поженились 17 июля 2016 года.
Напомним,
белорусская биалонистка, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде-2014 в
Сочи, пропускает уже второй соревновательный сезон, в то время как 42-летний
Бьорндален пока не планирует завершать карьеру.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически