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Уле Эйнар Бьерндален: Мы с Домрачевой горды стать родителями, роды прошли хорошо

Андрей Петухов
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Прославленный норвежский биатлонист, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, Уле Эйнар Бьерндален сообщил, что они вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой горды стать родителями, роды их дочери прошли хорошо.

«Мы стали родителями маленькой девочки. Все прошло хорошо. Девочка родилась в 10:20 по местному времени. Мы оба очень горды стать родителями», - приводит слова Бьерндалена норвежское издание Verdens Gang.

Домрачева и Бьорндален поженились 17 июля 2016 года.

Напомним, белорусская биалонистка, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, пропускает уже второй соревновательный сезон, в то время как 42-летний Бьорндален пока не планирует завершать карьеру.

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