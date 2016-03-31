Тренер: Ковтун продолжает работу над новой произвольной программой
Известный российский тренер Инна Гончаренко
сообщила, что ее подопечный - российский фигурист Максим Ковтун продолжает
работу над новым вариантом произвольной программы, которую было решено заменить
после открытых прокатов в Сочи.
«После
прокатов в Сочи мы поменяли музыку произвольной программы, было принято такое
решение. Поэтому работа над программой велась все это время, и она
продолжается. Старт в Самаре был нужен, чтобы нам с Максимом эту произвольную
программу прочувствовать, посмотреть, что нам еще нужно подправить и
доработать, потому что то, что происходит на стартах, всегда немного не так,
как на тренировках», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.
Ковтун стал победителем соревнований в Самаре,
набрав по сумме короткой и произвольной программ 268,48 балла.
Следующим
турниром, в котором примет участие Ковтун, станет Finlandia Trophy, входящий в
серию «Челленджер». Соревнования пройдут 6-10 октября.