Тренер: Ковтун продолжает работу над новой произвольной программой

Известный российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечный - российский фигурист Максим Ковтун продолжает работу над новым вариантом произвольной программы, которую было решено заменить после открытых прокатов в Сочи.

«После прокатов в Сочи мы поменяли музыку произвольной программы, было принято такое решение. Поэтому работа над программой велась все это время, и она продолжается. Старт в Самаре был нужен, чтобы нам с Максимом эту произвольную программу прочувствовать, посмотреть, что нам еще нужно подправить и доработать, потому что то, что происходит на стартах, всегда немного не так, как на тренировках», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.

Ковтун стал победителем соревнований в Самаре, набрав по сумме короткой и произвольной программ 268,48 балла.

Следующим турниром, в котором примет участие Ковтун, станет Finlandia Trophy, входящий в серию «Челленджер». Соревнования пройдут 6-10 октября.