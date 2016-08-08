Морозов первенствовал на этапе КМ в Пекине в плавании на двух дистанциях

Россиянин Владимир Морозов победил на четвертом этапе Кубка мира в Пекине в плавании на 50 метров кролем и 100 метров брассом.

В субботу на дистанции 50 метров кролем Морозов показал время 21,06 секунды, опередив британца Бенжамина Прауда (21,33) и японца Катсуми Накамуру (21,54).

На дистанции 100 метров брассом Морозов победил, финишировав со временем 56,33 секунды. Бразилец Фелипе Лима (56,86) стал вторым, а китаец Янь Цзы Бэй (57,70) замкнул тройку.