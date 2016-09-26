«Бавария» потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с «Кельном»

Диего Симеоне: Знал Анчелотти как игрока, когда я был молодым, а он более опытным

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал об отношениях с наставником немецкого клуба Карло Анчелотти.