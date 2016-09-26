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«Бавария» потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с «Кельном»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Бавария» дома сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в 6-м туре чемпионата Германии.

Счет на 40-й минуте открыл полузащитник мюнхенцев Джошуа Киммих.

На 63-й минуте Антони Модест восстановил равенство.

«Бавария» с 16 очками продолжает лидировать в таблице бундеслиги, «Кельн» на данный момент идет третьим (12 баллов).

В следующем туре команда Карло Анчелотти 15 октября сыграет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а ее сегодняшний соперник в тот же день примет «Ингольштадт». 

Матч

Бавария - Кёльн - 1:1 (1:0)

Голы

Киммих 40 (1:0). Модесте 63 (1:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Видаль, 70), Киммих, Роббен (Мюллер, 46), Коман (Алаба, 71), Левандовски

Кёльн: Хорн, Маврай, Соренсен, Хайнц, Хектор, Рауш (Цоллер, 62), Риссе, Хёгер (Озкан, 63), Леманн, Модесте, Осако (Руднев, 88)

Предупреждения:

Мартинес, 68 - Соренсен, 65; Цоллер, 68

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

01 октября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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