«Бавария» потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с «Кельном»
«Бавария» дома сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в 6-м туре чемпионата Германии.
Счет на 40-й минуте открыл полузащитник мюнхенцев Джошуа Киммих.
На 63-й минуте Антони Модест восстановил равенство.
«Бавария» с 16 очками продолжает лидировать в таблице бундеслиги, «Кельн» на данный
момент идет третьим (12 баллов).
В следующем туре команда Карло Анчелотти 15 октября сыграет на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а ее сегодняшний соперник в тот же день примет «Ингольштадт».
Матч
Голы
Киммих 40 (1:0). Модесте 63 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Видаль, 70), Киммих, Роббен (Мюллер, 46), Коман (Алаба, 71), Левандовски
Кёльн: Хорн, Маврай, Соренсен, Хайнц, Хектор, Рауш (Цоллер, 62), Риссе, Хёгер (Озкан, 63), Леманн, Модесте, Осако (Руднев, 88)
Предупреждения:
Мартинес, 68 - Соренсен, 65; Цоллер, 68
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
01 октября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция