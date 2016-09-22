«Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на 2-е место в Бундеслиге

В рамках шестого тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на второе место в турнирной таблице.

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич оформил дубль в матче, забив на 29-й минуте и реализовав пенальти на 70-й.

Отметим, в этом матче на посту главного тренера «Гамубрга» дебютировал Маркус Гисдоль.

После шести матчей Бундеслиги команда из Берлина расположилась на второй строчке, имея в активе 13 очков, а «Гамбург» с одним очком занимает 17-е место турнирной таблицы.

В следующем туре «Герта» отправится в Дортмунд, где 14 октября сыграет с «Боруссией», а команда из Гамбурга на следующий день также сыграет с «Боруссией» но в Менхенгладбахе.