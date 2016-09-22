«Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на 2-е место в Бундеслиге
В рамках шестого тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гамбург»
и вышла на второе место в турнирной таблице.
Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич оформил дубль в матче, забив на 29-й минуте и реализовав пенальти на 70-й.
Отметим, в этом матче на посту главного тренера «Гамубрга» дебютировал Маркус Гисдоль.
После шести матчей Бундеслиги команда из Берлина
расположилась на второй строчке, имея в активе 13 очков, а «Гамбург» с одним
очком занимает 17-е место турнирной таблицы.
В следующем туре «Герта» отправится в Дортмунд, где 14 октября сыграет с «Боруссией», а команда из Гамбурга на следующий день также сыграет с «Боруссией» но в Менхенгладбахе.
Матч
Голы
Ибишевич 29 (1:0). Ибишевич 70 (2:0 - пен.).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Лангкамп, Вайзер, Шелбред, Штокер (Аллан, 72), Лустенбергер, Эссвайн (Курт, 90), Ибишевич (Шибер, 86), Харагучи
Гамбург: Адлер, Спахич, Дуглас, Рейс, Сакаи, Мюллер, Холтби, Костич, Экдаль (Грегорич, 71), Ласогга, Вуд (Халилович, 60)
Предупреждения:
Платтенхардт, 16; Харагучи, 31 - Дуглас, 3; Холтби, 27; Экдаль, 32; Мюллер, 48; Рейс, 78; Ласогга, 90
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
01 октября 16:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция