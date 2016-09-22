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«Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на 2-е место в Бундеслиге

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках шестого тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на второе место в турнирной таблице.

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич оформил дубль в матче, забив на 29-й минуте и реализовав пенальти на 70-й.

Отметим, в этом матче на посту главного тренера «Гамубрга» дебютировал Маркус Гисдоль. 

После шести матчей Бундеслиги команда из Берлина расположилась на второй строчке, имея в активе 13 очков, а «Гамбург» с одним очком занимает 17-е место турнирной таблицы.

В следующем туре «Герта» отправится в Дортмунд, где 14 октября сыграет с «Боруссией», а команда из Гамбурга на следующий день также сыграет с «Боруссией» но в Менхенгладбахе.

Матч

Герта - Гамбург - 2:0 (1:0)

Голы

Ибишевич 29 (1:0). Ибишевич 70 (2:0 - пен.).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Лангкамп, Вайзер, Шелбред, Штокер (Аллан, 72), Лустенбергер, Эссвайн (Курт, 90), Ибишевич (Шибер, 86), Харагучи

Гамбург: Адлер, Спахич, Дуглас, Рейс, Сакаи, Мюллер, Холтби, Костич, Экдаль (Грегорич, 71), Ласогга, Вуд (Халилович, 60)

Предупреждения:

Платтенхардт, 16; Харагучи, 31 - Дуглас, 3; Холтби, 27; Экдаль, 32; Мюллер, 48; Рейс, 78; Ласогга, 90

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

01 октября 16:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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