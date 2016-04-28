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Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

Последние пять сезонов капитаном «Динамо» была Мария Бородакова, которая в межсезонье завершила карьеру.

Старцева выступает в «Динамо» с 2012 года. Она трижды стала чемпионкой России и выиграла Лигу чемпионов в составе команды. Впервые с капитанской повязкой она вывела «Динамо» в прощальном матче Екатерины Гамовой, который проходит 1 октября в Казани.

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