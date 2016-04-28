Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»

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Московское «Динамо» обыграло казанское в прощальном матче Екатерины Гамовой В рамках прощального матча Екатерины Гамовой московское «Динамо» обыграло казанское со счетом 1:2(13:25, 18:25, 26:24).

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Екатерина Гамова: Когда увидела все свои награды в одном месте, то поняла, как многого добилась Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова довольна своей игровой карьерой.

Прощальный матч Гамовой пройдет в Казани 1 октября Волейболистка сборной России Екатерина Гамова проведет прощальный матч 1 октября в Казани, сообщил директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов.

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«Динамо-Казань» объявило о переходе Филиштинской Связующая краснодарского «Динамо» Ирина Филиштинская продолжит карьеру в «Динамо-Казань».

Марюхнич перешла в казанское «Динамо» Казанское «Динамо» на официальном сайте подтвердило переход в свою команду блокирующей Марины Марюхнич.

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Екатерина Гамова: Актрисой или домохозяйкой я точно не буду! Екатерина Гамова после объявления о завершении карьеры дала эксклюзивное интервью журналистам Sovsport.ru.

Казанское «Динамо» продлило контракт с Гилязутдиновым Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» на один сезон продлил контракт с главным тренером Ришатом Гилязутдиновым, сообщает официальный сайт клуба.

Следующий женский ЧР пройдет в два круга с плей-офф Следующий чемпионат России по волейболу среди женских команд в рекомендовано провести в два круга в регулярном этапе и с плей-офф, сообщает официальный сайт казанского «Динамо».

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