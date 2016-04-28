Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо»
Связующая сборной России по волейболу Евгения
Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».
Последние пять сезонов капитаном
«Динамо» была Мария Бородакова, которая в межсезонье завершила
карьеру.
Старцева выступает в «Динамо» с 2012
года. Она трижды стала чемпионкой России и выиграла Лигу чемпионов в составе
команды. Впервые с капитанской повязкой она вывела «Динамо» в
прощальном матче Екатерины Гамовой, который проходит 1 октября в Казани.
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