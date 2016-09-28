Валерий Масалитин: Панченко вызван в сборную для ознакомления с ним
Известный в прошлом нападающий Валерий
Масалитин считает, что форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко вызван в
сборную России на перспективу и для ознакомления с его возможностями.
«Что касается Панченко, то это перспектива:
понятно, что он был в ЦСКА и выходил на замену, забивал голы. Сейчас он игрок
первой лиги и очень много забивает. Думаю, что он вызван в команду в плане
ознакомления с ним», - приводит «Р-Спорт» слова Масалитина.
Московский ЦСКА в летнее трансферное окно отдал
Панченко в аренду до конца сезона в «Динамо», которое на данный
момент выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Панченко забил 11 голов
в 13 матчах за бело-голубых.
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