Валерий Масалитин: Панченко вызван в сборную для ознакомления с ним

Известный в прошлом нападающий Валерий Масалитин считает, что форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России на перспективу и для ознакомления с его возможностями.

«Что касается Панченко, то это перспектива: понятно, что он был в ЦСКА и выходил на замену, забивал голы. Сейчас он игрок первой лиги и очень много забивает. Думаю, что он вызван в команду в плане ознакомления с ним», - приводит «Р-Спорт» слова Масалитина.

Московский ЦСКА в летнее трансферное окно отдал Панченко в аренду до конца сезона в «Динамо», которое на данный момент выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Панченко забил 11 голов в 13 матчах за бело-голубых.