Валерий Масалитин: Отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной
Известный в прошлом нападающий Валерий
Масалитин считает, что отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной
России, которой через неделю предстоит контрольный матч с командой Коста-Рики.
«Смолов уже второй сезон подряд забивает,
показывает свои качества форварда и потеря для сборной в его лице есть. Также и
Дзагоев: он может и пас хорошо отдать, и сам забить. К сожалению, его
преследуют сейчас травмы, никак он от них не очухается: только чемпионат Европы
пропустил, как сейчас восстановился, и опять травму получил. Ему сейчас тяжело,
придется опять форму набирать. Я думаю, что это тоже потеря для национальной
команды», - приводит «Р-Спорт» слова Масалитина.
Матч сборных России и Коста-Рики состоится 9
октября в Краснодаре.
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