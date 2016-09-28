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Валерий Масалитин: Отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный в прошлом нападающий Валерий Масалитин считает, что отсутствие Смолова и Дзагоева - потеря для сборной России, которой через неделю предстоит контрольный матч с командой Коста-Рики.

«Смолов уже второй сезон подряд забивает, показывает свои качества форварда и потеря для сборной в его лице есть. Также и Дзагоев: он может и пас хорошо отдать, и сам забить. К сожалению, его преследуют сейчас травмы, никак он от них не очухается: только чемпионат Европы пропустил, как сейчас восстановился, и опять травму получил. Ему сейчас тяжело, придется опять форму набирать. Я думаю, что это тоже потеря для национальной команды», - приводит «Р-Спорт» слова Масалитина.

Матч сборных России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре.

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