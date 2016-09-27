Борис Игнатьев: Вызов Панченко в сборную не значит, что он выйдет на поле

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что вызов нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко в сборную России по футболу не означает, что он выйдет на поле, это желание поощрить игрока за хорошее выступление за клуб.

«Наверное, тренерскому штабу уже ясно, кто будет играть против Коста-Рики. Но есть и желание поощрить тех, кто хорошо проявляет себя в своих клубах, и проверить, на что они способны на уровне сборной. Не более того. Убежден, что Панченко не выйдет на поле в основе сборной. Конечно, нет. Его вызов - это реакция тренеров на выступление за клуб. Кроме того, они пытаются определить круг игроков, которые либо в ближайшем, либо в отдаленном будущем будут выступать за сборную и мотивируют их на работу», - приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева.

В субботу стало известно, что защитник Федор Кудряшов («Ростов»), полузащитник Алан Дзагоев (ЦСКА) и нападающий Федор Смолов («Краснодар») из-за различных травм не смогут приехать в сборную для подготовки к контрольному матчу со сборной Коста-Рики, который пройдет 9 октября в Краснодаре. Их заменят защитник Георгий Щенников (ЦСКА) и нападающие Панченко и Дмитрий Полоз («Ростов»).