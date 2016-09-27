Борис Игнатьев: Вызов Панченко в сборную не значит, что он выйдет на поле
Бывший главный тренер сборной России Борис
Игнатьев считает, что вызов нападающего московского «Динамо» Кирилла
Панченко в сборную России по футболу не означает, что он выйдет на поле, это
желание поощрить игрока за хорошее выступление за клуб.
«Наверное, тренерскому штабу уже ясно, кто
будет играть против Коста-Рики. Но есть и желание поощрить тех, кто хорошо
проявляет себя в своих клубах, и проверить, на что они способны на уровне
сборной. Не более того. Убежден, что Панченко не выйдет на поле в основе
сборной. Конечно, нет. Его вызов - это реакция тренеров на выступление за клуб.
Кроме того, они пытаются определить круг игроков, которые либо в ближайшем,
либо в отдаленном будущем будут выступать за сборную и мотивируют их на
работу», - приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева.
В субботу стало известно, что защитник Федор
Кудряшов («Ростов»), полузащитник Алан Дзагоев (ЦСКА) и нападающий
Федор Смолов («Краснодар») из-за различных травм не смогут приехать в
сборную для подготовки к контрольному матчу со сборной Коста-Рики, который
пройдет 9 октября в Краснодаре. Их заменят защитник Георгий Щенников (ЦСКА) и
нападающие Панченко и Дмитрий Полоз («Ростов»).