Константин Лепехин: У «Зенита» самый сильный состав в РФПЛ. Думаю, петербуржцы победят «Спартак»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Cпартаком».

- В матчах между «Спартаком» и «Зенитом» всегда присутствует сумасшедший накал. Этот матч не будет исключением. У «Зенита» в РФПЛ самый сильный состав, даже несмотря на то, что команду покинули Халк и Гарай. Красно-белые в этом сезоне отлично выступают, и видно, что футболисты прогрессируют.

Матчи «Спартака» и «Зенита» сложно прогнозировать. Думаю, команда Мирчи Луческу победит, но оба коллектива забьют, - приводит слова Лепехина интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, матч состоится в Петербурге 2 октября и начнется в 16:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После восьми туров «Зенит» с 16 очками – на третьем месте, «Спартак» с 18 – на первом. Предыдущая встреча между этими командами закончилась со счетом 5:2 в пользу сине-бело-голубых.