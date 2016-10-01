Константин Лепехин: У «Зенита» самый сильный состав в РФПЛ. Думаю, петербуржцы победят «Спартак»
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин
поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Cпартаком».
- В матчах между
«Спартаком» и «Зенитом» всегда присутствует сумасшедший накал. Этот матч не
будет исключением. У «Зенита» в РФПЛ самый сильный состав, даже несмотря на то,
что команду покинули Халк и Гарай. Красно-белые в этом сезоне отлично
выступают, и видно, что футболисты прогрессируют.
Матчи «Спартака» и
«Зенита» сложно прогнозировать. Думаю, команда Мирчи Луческу победит, но оба
коллектива забьют, - приводит слова Лепехина интернет-портал «Чемпионат.com».
Напомним, матч
состоится в Петербурге 2 октября и начнется в 16:30. Sovsport.ru
проведет текстовую трансляцию
встречи.
После восьми туров «Зенит» с 16 очками – на третьем месте, «Спартак» с 18 – на первом. Предыдущая встреча между этими командами закончилась со счетом 5:2 в пользу сине-бело-голубых.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция