«Локомотив» вырвал ничью у «Арсенала»
«Локомотив» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 9-м туре чемпионате России.
Счет в конце первого тайма открыл полузащитник туляков Браун Форбс.
Во второй половине хозяева поля обрушил шквал атак на ворота соперника. В уже компенсированное время Александр Самедов с пенальти восстановил равенство.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Отметим, что железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.
Железнодорожники с 8 очками занимают 13-е место, их сегодняшний соперник с 7 баллами - 14-ю строчку.
В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а
«Арсенал» днем позже примет «Краснодар».
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция