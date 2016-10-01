«Локомотив» вырвал ничью у «Арсенала»

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 9-м туре чемпионате России.



Счет в конце первого тайма открыл полузащитник туляков Браун Форбс.

Во второй половине хозяева поля обрушил шквал атак на ворота соперника. В уже компенсированное время Александр Самедов с пенальти восстановил равенство.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.

Железнодорожники с 8 очками занимают 13-е место, их сегодняшний соперник с 7 баллами - 14-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».

