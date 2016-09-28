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«Челси» обыграл «Халл» в седьмом туре АПЛ

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Челси» обыграл на выезде «Халл» со счетом 2:0.

В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились. А во второй половине матча Виллиан с передачи Диего Косты забил на 61-й минуте, спустя шесть минут и сам испанец забил с угла штрафной, послав мяч в девятку.

После семи матчей чемпионата Англии «Халл» с семью очками занимает 15-е место, а подопечные Антонио Конте расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.

В следующем туре «тигры» отправятся в Борнмут, где 15 октября сыграют с одноименной командой, а «синие» в этот же день примут на своем поле действующего чемпиона страны – «Лестер».

Матч

Халл Сити - Челси - 0:2 (0:0)

Голы

Виллиан 61 (0:1). Коста 67 (0:2).

Состав

Халл Сити: Маршалл, Дэвис, Робертсон, Мэйсон, Мейлер, Ливермор, Клукас (Хаддлстоун, 81), Хенриксен (Эрнандес, 72), Снодграсс, Диоманде (Мэлони, 63), Мбокани

Челси: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Педро, 85), Азар (Оскар, 81), Канте, Виллиан (Чалоба, 89), Коста

Предупреждения:

Ливермор, 42; Робертсон, 79 - Мозес, 35; Матич, 41

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

01 октября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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