«Челси» обыграл «Халл» в седьмом туре АПЛ

В матче седьмого тура английской премьер-лиги «Челси» обыграл на выезде «Халл» со счетом 2:0.

В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились. А во второй половине матча Виллиан с передачи Диего Косты забил на 61-й минуте, спустя шесть минут и сам испанец забил с угла штрафной, послав мяч в девятку.

После семи матчей чемпионата Англии «Халл» с семью очками занимает 15-е место, а подопечные Антонио Конте расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.

В следующем туре «тигры» отправятся в Борнмут, где 15 октября сыграют с одноименной командой, а «синие» в этот же день примут на своем поле действующего чемпиона страны – «Лестер».