«Челси» обыграл «Халл» в седьмом туре АПЛ
В матче седьмого тура
английской премьер-лиги «Челси» обыграл на выезде «Халл» со счетом 2:0.
В первом тайме футболисты обеих команд ничем не отметились.
А во второй половине матча Виллиан с передачи Диего Косты забил на 61-й минуте,
спустя шесть минут и сам испанец забил с угла штрафной, послав мяч в девятку.
После семи матчей чемпионата Англии «Халл» с семью очками
занимает 15-е место, а подопечные Антонио Конте расположились на шестой строчке
турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.
В следующем туре «тигры» отправятся в Борнмут, где 15 октября сыграют с одноименной командой, а «синие» в этот же день примут на своем поле действующего чемпиона страны – «Лестер».
Матч
Голы
Виллиан 61 (0:1). Коста 67 (0:2).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Дэвис, Робертсон, Мэйсон, Мейлер, Ливермор, Клукас (Хаддлстоун, 81), Хенриксен (Эрнандес, 72), Снодграсс, Диоманде (Мэлони, 63), Мбокани
Челси: Куртуа, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Педро, 85), Азар (Оскар, 81), Канте, Виллиан (Чалоба, 89), Коста
Предупреждения:
Ливермор, 42; Робертсон, 79 - Мозес, 35; Матич, 41
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
01 октября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция