Ромуло пропустит матч с «Зенитом» из-за травмы мышц бедра
Полузащитник «Спартака» Ромуло пропустит матч девятого тура чемпионата России против «Зенита» из-за трамы мышц бедра.
Сегодня в Санкт-Петербург вместе с тренерским штабом столичной команды вылетели 18 футболистов: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Ещенко, Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Роман Зобнин, Квинси Промес, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов и Зе Луиш.
18 спартаковцев вылетают на матч в Санкт-Петербург #прямосейчас https://t.co/jeOdyiufV0 #ВпередСпартак pic.twitter.com/mLng78wUYW— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 октября 2016 г.
«В Москве остались Дмитрий
Комбаров, Евгений Макеев, Александр Зуев и Ромуло, у которого после сегодняшней
тренировки обнаружилась микротрама мышц бедра», - говорится на официальном
сайте красно-белых.
Матч состоится завтра, 2 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция