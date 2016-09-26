«Кубань» обыграла «Енисей»
«Кубань» дома обыграла «Енисей» (2:1) в 15-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличились Алексей Гай (36-я минута) и Сергей Бендзь (50-я), у гостей - Владимир Камеш (42-я).
Команда из Краснодара поднялась на 13-е место, сибиряки идут на данный момент седьмыми.
В следующем туре «Кубань» 8 октября сыграет на выезде с «Динамо», а «Енисей» в тот же день примет «Факел».
Матч
Голы
Гай 36 (1:0). Камеш 42 (1:1). Бендзь 50 (2:1).
Состав
Кубань: Фролов, Лобкарёв (Якуба, 90), Бугаев, Байрыев (Бендзь, 46), Армаш, Зотов, Щадин (Майрович, 75), Олойя, Гай, Алейник (Завезён, 90), Ильин
Енисей: Опарин, Васильев, Гультяев, Чернов, Чичерин (Малоян, 86), Алиев, Ланин, Фатуллаев (Иванов, 58), Ломакин, Козлов, Камеш
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция