«Севилья» догнала лидирующий в примере «Реал»
«Севилья» дома обыграла Алавес» (2:1) в 7-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Виссам Бен-Йедер (74-я и 90-я минуты), у гостей - Виктор Лагуардия.
«Севилья» набрала 14 очков и догнала возглавляющий таблицу примеры «Реал»,но у мадридцев игра в запасе - в воскресенье они примут «Эйбар».
В следующем туре севильцы 15 октября сыграют на выезде с «Леганесом».
Матч
Голы
Бен Йеддер 74 (1:0). Лагуардия 84 (1:1). Бен Йеддер 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Н'Зонзи, Васкес, Насри (Сарабиа, 58), Витоло, Бен Йеддер (Иборра, 90), Вьетто (Гансо, 61)
Алавес: Пачеко, Гарсия Р., Эрнандес, Льоренте, Лагуардия, Алексис, Торрес (Крстичич, 29), Камараса (Катаи, 79), Эдгар, Фемения (Пантич, 26), Дейверсон
Предупреждения:
Меркадо, 33; Мариано, 90 - Эрнандес, 37; Алексис, 42; Льоренте, 66; Гарсия Р., 78; Эдгар, 89
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
01 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция