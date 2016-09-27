«Севилья» догнала лидирующий в примере «Реал»

«Севилья» дома обыграла Алавес» (2:1) в 7-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Виссам Бен-Йедер (74-я и 90-я минуты), у гостей - Виктор Лагуардия.

«Севилья» набрала 14 очков и догнала возглавляющий таблицу примеры «Реал»,но у мадридцев игра в запасе - в воскресенье они примут «Эйбар».

В следующем туре севильцы 15 октября сыграют на выезде с «Леганесом».