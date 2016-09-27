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«Севилья» догнала лидирующий в примере «Реал»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Севилья» дома обыграла Алавес» (2:1) в 7-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Виссам Бен-Йедер (74-я и 90-я минуты), у гостей - Виктор Лагуардия.

«Севилья» набрала 14 очков и догнала возглавляющий таблицу примеры «Реал»,но у мадридцев игра в запасе - в воскресенье они примут «Эйбар».

В следующем туре севильцы 15 октября сыграют на выезде с «Леганесом».

Матч

Севилья - Алавес - 2:1 (0:0)

Голы

Бен Йеддер 74 (1:0). Лагуардия 84 (1:1). Бен Йеддер 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Н'Зонзи, Васкес, Насри (Сарабиа, 58), Витоло, Бен Йеддер (Иборра, 90), Вьетто (Гансо, 61)

Алавес: Пачеко, Гарсия Р., Эрнандес, Льоренте, Лагуардия, Алексис, Торрес (Крстичич, 29), Камараса (Катаи, 79), Эдгар, Фемения (Пантич, 26), Дейверсон

Предупреждения:

Меркадо, 33; Мариано, 90 - Эрнандес, 37; Алексис, 42; Льоренте, 66; Гарсия Р., 78; Эдгар, 89

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

01 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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